Киев, 20 августа, 2018, 21:24 — ИА Регнум. Результатом четырех лет правления евромайданной власти стало то, что внутриукраинские проблемы решаются вне Украины, заявил политолог Евгений Филиндаш 20 августа в эфире телеканала NewsOne.

Иван Шилов ИА REGNUM Ураина

Так эксперт прокомментировал совместную пресс-конференцию президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, на которой лидеры двух стран дважды поднимали вопрос Украины — в связи с «Северным потоком — 2» и ситуацией в Донбассе.

«Мы не являемся независимым государством, нам прямо указывают, какие решения принимать, в том числе экономические вопросы, нам указывают не только по геополитике, нам указывают, какие цены на газ у нас должны быть, какой дефицит бюджета и так далее», — подчеркнул Филиндаш.

Политолог также напомнил о ряде громких назначений иностранцев на высокие государственные посты на Украине, а также отметил, что ни для кого не является секретом ключевая роль американского посольства в управлении государством.

Напомним, между президентом России Владимиром Путиным и канцлером германии Ангелой Меркель состоялся «обстоятельный» трехчасовой разговор, в ходе которого не были достигнуты новые договоренности, но еще раз заявлены позиции лидеров двух стран по ключевым вопросам.

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