Псков, 20 августа, 2018, 19:24 — ИА Регнум. В Псковской области около 400 жителей уже подали заявления для голосования на выборах губернатора региона не по месту регистрации, а по месту нахождения. Как сообщил на брифинге председатель Избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов, такая система в регионе будет использоваться во второй раз: впервые проголосовать по месту нахождения псковичи могли на выборах президента России. Этим правом воспользовались более 5 тыс. жителей региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Заявления о голосовании по месту нахождения принимают до 5 сентября в многофункциональных центрах, через портал госуслуг, в ТИКах и УИКах. С 6 сентября до 14:00 часов 8 сентября такие заявления будут приниматься только участковыми избирательными комиссиями.

По данным на 1 июля 2018 года, в Псковской области насчитывается 533 322 избирателя. В день выборов губернатора 9 сентября 2018 года они могут проголосовать по месту своего нахождения только на территории Псковской области, за его пределами такой возможности не будет. При этом на всех остальных выборах другого уровня, которые также пройдут в регионе в единый день голосования, будет досрочное голосование.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего в Псковской области пройдут 26 избирательных кампаний, в том числе выборы губернатора. На должность губернатора региона зарегистрированы пять кандидатов: временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников («Единая Россия»), индивидуальный предприниматель Сергей Кулаков (Партия пенсионеров России), депутат Псковского областного собрания Антон Минаков (ЛДПР), уполномоченный по защите прав предпринимателей Псковской области Аркадий Мурылев (КПРФ) и директор ООО «Производственно-художественная мастерская по камню «Карельский гранит — Псков» Игорь Романов («Партия роста»).