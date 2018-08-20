Тульская область, 20 августа, 2018, 18:55 — ИА Регнум. В Тульской области в селе Дедилово Киреевского района 18 августа в четвертый раз прошел областной исторический фестиваль народной культуры «Дедославль-2018». Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Tularegion.ru Исторический фестиваль «Дедославль-2018»

На церемонии открытия фестиваля заместитель председателя правительства Тульской области — министр сельского хозяйства Дмитрий Миляев зачитал приветственный адрес губернатора Алексея Дюмина.

«Он не только дарит радость и хорошее настроение, но и помогает сохранять наследие наших предков, укреплять духовную связь поколений. Песни, обряды, народные забавы, изделия мастеров отражают уникальную историю села Дедилово — одного из древнейших поселений Тульского края», — говорится в приветствии Алексея Дюмина.

С полудня до позднего вечера на фестивальной площадке, оборудованной на Покровской горе, работали торгово-выставочные ряды, где мастера традиционных народных ремёсел демонстрировали своё искусство и проводили мастер-классы для всех желающих. Свои тематические экспозиции привезли районный краеведческий музей, местные дома культуры и библиотеки.

На сцене состоялся концерт творческих коллективов и исторического клуба реконструкций из Ельца «Асгеир». Фестиваль завершился красочным фейерверком.