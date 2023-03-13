Тула, 20 августа, 2018, 18:49 — ИА Регнум. В Тульском кремле 18 и 19 августа прошел фестиваль фермерской еды «Своё», организованный министерством сельского хозяйства Тульской области совместно с АО «Россельзозбанк». Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Tularegion.ru Фермерской фестиваль «Своё»

Порядка ста фермеров области и соседних регионов представили продукцию собственного производства — овощи, фрукты и ягоды, хлеб и выпечку, мясо и мясные деликатесы, сыры и молочные продукты, крупы, напитки, тульские пряники, белевскую пастилу, суворовские конфеты.

Первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов на церемонии открытия фестиваля передал приветственный адрес министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева.

Хатуов отметил, что фермерская продукция становится все более популярной в региональных и федеральных торговых сетях. Этот фестиваль позволит тулякам убедиться в том, что самая вкусная и качественная продукция та, что выращена на тульской земле.

«На фермерскую продукцию приходится значительная часть экологически чистых, натуральных и высококачественных продуктов, не уступающих по своим характеристикам зарубежным аналогам. Именно такая продукция представлена на фестивале «СВОЁ», где покупатели могут лицом к лицу встретиться с лучшими сельхозпроизводителями, попробовать и купить продукты, которые не всегда можно встретить на полках супермаркетов», — сказал первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов.

Он также отметил, что за последние годы Тульская область стремительно развивает агропромышленный комплекс. В регионе активно реализуются инвестиционные проекты в сфере сельского хозяйства.

Заместитель председателя правительства Тульской области — министр сельского хозяйства Дмитрий Миляев отметил, что правительство региона уделяет особое внимание развитию агропромышленного комплекса.

«Мы рассчитываем на то, что при поддержке Минсельхоза России сотрудничество наших аграриев и Россельхозбанка будет расширяться и крепнуть, становясь залогом дальнейшего развития сельского хозяйства региона. Плоды такого сотрудничества представлены сегодня на фестивале «СВОЁ». Надеюсь, что проведение фестиваля на Тульской земле станет доброй традицией», — подчеркнул Дмитрий Миляев.

«Фестиваль «Своё» предоставляет участникам отличную возможность найти потребителя и повысить узнаваемость собственных торговых марок. Для проведения первого в этом году этапа фестиваля мы выбрали Тульскую область — регион, где немалые усилия прикладываются для укрепления сельскохозяйственной отрасли. Здесь сосредоточено множество инвестиционных проектов Россельхозбанка, активно развиваются фермерство и рынок сбыта экологически чистых продуктов питания», — отметила первый заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина.

На встрече с фермерами и крупными сельхозпроизводителями, которая состоялась в рамках фестиваля, обсуждались актуальные вопросы развития отрасли, оказания мер государственной поддержки, льготного кредитования предприятий АПК.

Фестиваль продолжил свою работу в воскресенье. Желающие смогли познакомиться с лучшими фермерами, попробовать и оценить продукцию и купить самое вкусное. Также в программе фестиваля были музыкальные выступления, мастер-классы и лекции.

Первый фестиваль «Своё» прошел в 2017 году в Подмосковье. В 2018 году фестиваль выходит на федеральный уровень: после Тулы мероприятия состоятся в Ижевске, Новгороде и Москве. В общей сложности в них примут участие около 500 фермеров со всей страны.