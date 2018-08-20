Анкара, 20 августа, 2018, 18:22 — ИА Регнум. В Турции задержан человек, причастный, по мнению турецких властей, к обстрелу посольства США в Анкаре, сообщает 20 августа информагентство Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Арест

Стоит отметить, что агентство не приводит никаких подробностей задержания.

«По делу об обстреле посольства США задержан один человек», — сообщает агентство.

Напомним, ранним утром 20 августа в 05:30 мск из белого легкового автомобиля было обстреляно помещение охраны посольства США в Анкаре. Нападавшие произвели шесть выстрелов. Никто не пострадал.

Турецкие власти заявили, что этот инцидент направлен на создание хаоса в столице Турции. Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил об осуждении этого нападения.

Как сообщало ИА REGNUM, обстрел посольства США в турецкой столице произошел на фоне резкого ухудшения отношений США и Турции. Напомним, Вашингтон ввел повышенные пошлины на ввоз алюминия и стали из Турции, Анкара ответили повышением пошлин на 22 вида американских товаров на сумму $533 млн. Одним из результатов торговой войны уже стало падение курса турецкой лиры.