Москва, 20 августа, 2018, 18:13 — ИА Регнум. Улица Ильинка в центре Москвы с 23 августа будет закрыта для движения автотранспорта в связи с проведением военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Дарья Антонова ИА REGNUM «Спасская башня» — 2017

Как уточняется, ограничения будут действовать 08:00 23 августа до 06:00 3 сентября.

ХI Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» будет проходить на Красной площади с 24 августа по 2 сентября. В мероприятии примут участие военные оркестры из разных стран.

Читайте также: Московский офицерский бал — главная тема фестиваля «Спасская башня»