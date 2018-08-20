Екатеринбург, 20 августа, 2018, 18:02 — ИА Регнум. В Екатеринбурге давно не было волны насилия на выборах депутатов городской думы. Об этом заявляют местные жители.

Насилие

Напомним, всего с начала кампании произошло четыре случая предвыборных ЧП. Так, у начальника штаба одного из кандидатов похитили документы, помощника одного из кандидатов избили. Также был случай порчи автомашины.

Вечером 20 августа вопрос подняли в телевизионной программе «Открытая студия. Екатеринбург», участником которой стал сити-менеджер Александр Якоб. Он не сумел дать ответа на вопрос о причинах всплеска насилия. Но выразил надежду на то, что правоохранительные органы сделают всё возможное для обеспечения порядка во время выборов.

Выборы депутатов гордумы назначены на 9 сентября.