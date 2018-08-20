Москва, 20 августа, 2018, 17:54 — ИА Регнум. В настоящий момент судебная практика в России такова, что коллекторов, действующих незаконными методами, довольно часто привлекают к ответственности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила старший преподаватель кафедры гражданского, авторского и экологического права института экономики и менеджмента РХТУ им. Д.И. Менделеева, председатель Коллегии адвокатов города Москвы «Сулим и партнеры» Ольга Сулим.

Cimmerian praetor Зал судебных заседаний

«Так, Красногвардейским судом г. Санкт-Петербурга коллекторское агентство было оштрафовано на 300 тыс. рублей за телефонные звонки мужчине, который не заключал никаких кредитных договоров с микрофинансовой организацией. Чтобы заставить человека выплачивать кредит, необходимо доказать, что он его действительно брал, что невозможно сделать без наличия кредитного договора, а подлинность подписи можно проверить с помощью экспертизы, как и то, мог ли человек поставить её в конкретный день, указанный в договоре», — пояснила она.

По мнению Сулим, запрещать МФО из-за риска попасть в «руки коллектору» бессмысленно, так как они выполняют свою функцию поддержки отдельных групп населения, не справляющихся без микрозаймов с задачами по собственному финансовому обеспечению. В случае попаданию в неприятную ситуацию лучше всего обратиться с соответствующей претензией и в МФО, и коллекторское агентство, в которой подчеркнуть, что никакие кредиты в данной организации не брались.

Также в претензии необходимо обратить внимание на то, что в случае её неудовлетворения последует обращение с исковым заявлением в суд и возможное взыскание морального и материального ущерба от действий коллекторов. С 1 января 2017 года начал действовать закон «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». Все вопросы взыскания отданы в ведение Федеральной службы судебных приставов, в которую и следует обращаться с заявлением о неправомерных действиях коллекторов.

«Самое главное — не давать свой номер телефона в качестве контактного при взятии кредита третьим лицом, и в случае потери документов незамедлительно обращаться с заявлением о признании их недействительными и получать новые документы», — заключила адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящий момент в России отсутствует запрет на выдачу онлайн-займов на условиях, не позволяющих достоверно установить личность заёмщика и его волю на заключение договора займа.

Читайте подробнее: В Москве предлагают законодательно закрепить меры защиты лиц, обманутых МФО