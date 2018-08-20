Ярославль, 20 августа, 2018, 17:23 — ИА Регнум. Члены регионального совета отцов при уполномоченном по правам ребенка в Ярославской области будут помогать дружинникам в обеспечении безопасности детей на улицах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Рейд с сотрудниками полиции

На территории Ярославской области в настоящее время функционируют 115 добровольческих народных дружин, в которых состоят 1370 человек. Координирует их деятельность штаб добровольных народных дружин области, который подписал с советом отцов региона соглашение о сотрудничестве.

Соглашением предусмотрено совместное патрулирование улиц с целью выявления факторов, угрожающих жизни и здоровью детей, проведение воспитательной работы, информирование органов внутренних дел о правонарушениях или об угрозах их совершения.

«Соглашение необходимо, чтобы не делать двойную работу, потому что есть отцовский патруль и есть дружинники. Теперь мы будем работать вместе, вместе выходить на патрулирование, составлять план работы по профилактике правонарушений в местах массового пребывания несовершеннолетних», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Уполномоченный по правам ребенка Ярославской области Михаил Крупин.

Начальник штаба добровольных народных дружин области Андрей Мамаев пояснил, что к работе отцы смогут приступить после того, как будут включены в реестр добровольных народных дружинников. Им выдадут соответствующие удостоверения и красные повязки с надписью «Дружинник».

Ярославский совет отцов уже провел ряд совместных мероприятий и рейдов с сотрудниками полиции, МЧС, службы судебных приставов.