Брянск, 20 августа, 2018, 17:21 — ИА Регнум. В Брянской области введен запрет на посещение лесов. Как сообщила пресс-служба регионального управления лесами, такие меры приняты из-за того, что в области установилась сухая и ветренная погода, которая может способствовать пожарам.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна
Не жги лес!

«С 18.08.2018 по 09.09.2018 сроком на 21 день вводится ограничение (запрещение) на посещение гражданами лесов за исключением зон отдыха граждан, пребывающих в лесах», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что ограничение не коснется «кордонов лесника» — мест отдыха, которые создаются в рамках года волонтера.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области отметили, что выполнение превентивных мероприятий находится на контроле спасателей.