Астана, 20 августа, 2018, 17:47 — ИА Регнум. Председатель агентства Казахстана по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев предложил президенту республики Нурсултану Назарбаеву распространить опыт новой системы оплаты труда чиновникам на все ведомства, сообщили 20 августа в пресс-службе главы государства.

Kremlin.ru Нурсултан Назарбаев

Председатель агентства отметил, что в настоящее время в Казахстане реализуется пилотный проект. В двух министерствах и акиматах республики сотрудникам в два раза повысили заработную плату, что позволило нанимать на работу высококвалифицированных специалистов.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня министр финансов Казахстана Бахыт Султанов заявил, что государственных служащих к коррупции подталкивает действующая система оплаты труда.