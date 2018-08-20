Берёзовский, Свердловская область, 20 августа, 2018, 17:06 — ИА Регнум. В свердловском городе Берёзовском завершился народный сход, поводом к которому стало убийство подростками 20-летнего юноши-инвалида. На него пришли сотни человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Банников ИА REGNUM Народный сход в Берёзовском

Люди требуют справедливого наказания для подростков-убийц. Они опасаются того, что подростков осудят по статье 111 УК России, которая предусматривает ответственность за тяжкие телесные повреждения. Граждане настаивают на том, что судить убийц нужно по статье 105, по которой ответственность предусмотрена за убийство.

Согласованный митинг пройдёт 30 августа с 12:00 до 14:00 по местному времени на Торговой площади. Численность участников заявлена до 400 человек.

Отметим, ранее о возможности переквалификации статьи обвинения заявляли и в областном управлении СКР.

Напомним, тело юноши было найдено 10 августа. Его до смерти забили четверо подростков, а их подельница, 13-летняя девочка, снимала это на видео. Преступление вызвало широкий общественный резонанс.