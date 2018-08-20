Санкт-Петербург, 20 августа, 2018, 17:05 — ИА Регнум. С 17 по 19 августа в Санкт-Петербурге в третий раз состоялся Музыкальный фестиваль «Ленинградские мосты». В этом году фестиваль проходил в новой локации города — порту Севкабель. Участники проекта фотостажировок Phint показали, как это было.

Анна Никонова
Группа «Сансара»
Анна Никонова
Фестиваль «Ленинградские мосты»
Саша Михайлова
Главная сцена
Анна Никонова
Группа «Сансара»
Анна Никонова
Сцена

В фестивале приняли участие коллективы НААДЯ, Sirotkin, «Сансара», VLNY, VANYN, Группа PIZZA Пицца, ВИА «Пролетарское Танго» и другие.

Анна Никонова
Порт Севкабель
Саша Михайлова
Зрительская любовь
Анна Никонова
Группа «VLNY»
Анна Никонова
Группа «VLNY»
Саша Михайлова
Группа «VANYN»

Все три дня жители и гости города с 15:00 до 00:00 могли стать зрителями фестиваля, послушать выступления талантливых музыкантов и провести время в интерактивных зонах.

Саша Михайлова
На набережной
Саша Михайлова
На набережной

На фестивале были организованы различные виды отдыха и развлечения: стритбол, турнир по джанге, баттл барабанщиков, мастер-классы по рисованию на холсте, зумбе и вокалу. Также гости могли увидеть художественные выставки и спектакли, принять участие в строительстве маяка.

Саша Михайлова
Джазовый джем
Анна Никонова
Хор Дурацкого
Саша Михайлова
Аквагрим
Саша Михайлова
Зумба-вечеринка

Фестиваль стал одним из самых массовых музыкальных событий уходящего лета в Петербурге.

Анна Никонова
Группа «Сансара»
Саша Михайлова
После концерта
Саша Михайлова
Стритбол