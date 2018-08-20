Санкт-Петербург, 20 августа, 2018, 17:05 — ИА Регнум. С 17 по 19 августа в Санкт-Петербурге в третий раз состоялся Музыкальный фестиваль «Ленинградские мосты». В этом году фестиваль проходил в новой локации города — порту Севкабель. Участники проекта фотостажировок Phint показали, как это было.

Анна Никонова Группа «Сансара»

Анна Никонова Фестиваль «Ленинградские мосты»

Саша Михайлова Главная сцена

Анна Никонова Группа «Сансара»

Анна Никонова Сцена

В фестивале приняли участие коллективы НААДЯ, Sirotkin, «Сансара», VLNY, VANYN, Группа PIZZA Пицца, ВИА «Пролетарское Танго» и другие.

Анна Никонова Порт Севкабель

Саша Михайлова Зрительская любовь

Анна Никонова Группа «VLNY»

Анна Никонова Группа «VLNY»

Саша Михайлова Группа «VANYN»

Все три дня жители и гости города с 15:00 до 00:00 могли стать зрителями фестиваля, послушать выступления талантливых музыкантов и провести время в интерактивных зонах.

Саша Михайлова На набережной

Саша Михайлова На набережной

На фестивале были организованы различные виды отдыха и развлечения: стритбол, турнир по джанге, баттл барабанщиков, мастер-классы по рисованию на холсте, зумбе и вокалу. Также гости могли увидеть художественные выставки и спектакли, принять участие в строительстве маяка.

Саша Михайлова Джазовый джем

Анна Никонова Хор Дурацкого

Саша Михайлова Аквагрим

Саша Михайлова Зумба-вечеринка

Фестиваль стал одним из самых массовых музыкальных событий уходящего лета в Петербурге.

Анна Никонова Группа «Сансара»

Саша Михайлова После концерта