Ярославль, 20 августа, 2018, 16:54 — ИА Регнум. ОНФ попросил власти Ярославля исправить ошибку на табличке у входа на воинское мемориальное кладбище. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Общероссийского народного фронта.

Кладбище

Региональное отделение Общероссийского народного фронта в Ярославской области направило письмо мэру Ярославля Владимиру Слепцову, в котором указывается, что на табличке у входа на воинское мемориальное кладбище неверно указано отчество ныне покойного архитектора Владимира Гусакова, по проекту которого кладбище реконструировали к 50-летию победы в Великой Отечественной войне.

В ОНФ обратилась вдова Владимира Гусакова Светлана, которая рассказала, что сначала была установлена правильная табличка, но около пяти лет назад ее заменили. При этом неправильно написали отечество архитектора — Иванович вместо Ильич. О досадной оплошности вдова сообщила в ДГХ мэрии Ярославля, но табличку до сих пор не поменяли.

«Реконструировать воинское мемориальное кладбище решили в 1988 г. Разработку проекта поручили моему мужу, тогда он занимался вопросами архитектуры и градостроительства в ярославской администрации. В основу проекта легла идея объединить кладбище в единый комплекс с расположенным через дорогу музеем боевой славы. Владимир Ильич не только был автором проекта, но и курировал весь процесс реконструкции кладбища. Он проделал огромную работу, вложил в нее душу», — сказала Светлана Гусакова.

Ярославский ОНФ направил письмо мэру Ярославля с просьбой исправить ошибку.