Самара, 20 августа, 2018, 16:49 — ИА Регнум. В Тольятти появятся три новых завода. Положительные решения на заключение соглашений приняла комиссия по рассмотрению заявок, сообщили ИА REGNUM в администрации города.

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В частности, планируется создание современного завода по производству медной катанки. Мощность ООО «Тольяттинский литейно-механический завод» составит 24 тыс. тонн готовой продукции в год. Общая стоимость проекта — 934,99 млн рублей.

Производством сборных строительных конструкций из бетона, цемента и камня на территории ОАО «Порт Тольятти» займется компания «Завод ЖБИ ФЛОРКОН». Стоимость проекта оценивается в535,866 млн рублей.

ООО «СТАК» создаст мониторинговый центр для организации централизованных систем контроля строительства и разработки программного обеспечения с применением современных IT технологий. Общая стоимость проекта составит 65,757 млн рублей.

В связи с организацией новых производств будет создано 429 новых рабочих мест, причем 229 рабочих мест станут доступны жителям города уже в первый год реализации проектов.

Напомним, особая экономическая зона «Тольятти» создана в рамках федерального проекта по развитию сети ОЭЗ в РФ, который направлен на развитие регионов путем привлечения прямых российских и иностранных инвестиций. С учетом общей статистики финансирования проекта, на 1 рубль государственных инвестиций в развитие ОЭЗ приходится 1,73 рубля частных средств.

В настоящее время на ОЭЗ насчитывает 21 резидента.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в сентябре 2017 года был утвержден перспективный план развития ОЭЗ «Тольятти» на 2017 — 2027 годы, который предполагает рост инвестиций резидентов до 47 млрд рублей.

На тот момент по данным управляющей компании, в проект ОЭЗ «Тольятти» вложено около 17,2 млрд рублей. 60% инвестиций (более 10 млрд рублей) — средства частных инвесторов. Работали семь заводов из автокомпонентной, химической и фармацевтической отраслей промышленности. Общее число резидентов достигло 18 компаний. Резиденты отчислили в бюджеты разных уровней порядка 780 млн рублей, возвратность бюджетных средств, вложенных в строительство инфраструктуры, составила более 11%.