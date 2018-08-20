Душанбе, 20 августа, 2018, 16:38 — ИА Регнум. Покупка и переоформление сим-карт в Таджикистане с 1 сентября 2018 года обойдется в 250 сомони (1775 рублей по курсу ЦБ РФ на момент публикации). Соответствующее предупреждение по СМС получили абоненты компании «Мегафон-Таджикистан». Эту сумму за каждую проведенную операцию мобильные операторы будут обязаны перечислить Службе связи страны.

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Ранее с инициативой о повышении стоимости сим-карт выступало министерство внутренних дел. Там уверены, что из-за доступности услуги таджикистанцы могут позволить себе слишком часто менять номер. А этой возможностью с легкостью могут воспользоваться и криминальные элементы.

Отметим, что также в Таджикистане действует норма, запрещающая иметь более двух сим-карт одной компании. Все остальные необходимо перерегистрировать на людей, которые непосредственно ими пользуются. До 1 сентября эта услуга оказывается бесплатно.

Глава комитета таджикского парламента по обороне и безопасности, генерал-майор, доктор юридических наук Джурахон Маджидзодауверен, что такие меры повысят ответственность граждан:

«Были случаи когда террористы пользовались телефонами случайных прохожих, знакомых, и любая мера, направленная на усиление контроля за интернетом и мобильной связью, по-моему убеждению, повысит ответственность граждан и обеспечит безопасность в обществе».

Эксперты же отмечают, что повышение стоимости сим-карт грозит ухудшением ситуации на рынке связи и отразится на благосостоянии граждан.

Тем временем в соцсетях и на форумах таджикистанцы продолжают выражать свое возмущение очередным повышением цен, «новыми налогами за ни за что», в подавляющем большинстве скептически относятся к убеждению о том, что это благотворно скажется на безопасности в стране. Некоторые пользователи и вовсе предлагают бойкотировать мобильную связь таджикистанских операторов и пользоваться услугами их коллег из соседних стран — так, якобы роуминг обойдется дешевле.

Отметим, что в Таджикистане услуги мобильной связи на сегодня предоставляют четыре компании. Суммарное количество активных абонентов оценивается в 4,1 млн человек.