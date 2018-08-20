Хьюстон, США, 20 августа, 2018, 16:22 — ИА Регнум. Американский рок-музыкант Мэрилин Мэнсон потерял сознание во время выступления в США, передаёт портал NME.

(сс) sebi ryffel Мэрилин Мэнсон

Как сообщается, инцидент произошёл в минувшую субботу, 18 августа, на концерте группы в Хьюстоне. Артист потерял сознание во время исполнения кавера на песню Eurythmics «Sweet Dreams».

Отмечается, что Мэнсон пока никак не прокомментировал произошедшее, однако незадолго до этого он заявил зрителям, что у него произошёл тепловой удар.