Ханты-Мансийск, 20 августа, 2018, 16:25 — ИА Регнум. Два миллиарда рублей прямого ущерба нанесли грипп и острые респираторные инфекции в минувшем эпидсезоне экономике Югре. Об этом заявила главный государственный санитарный врач ХМАО Майя Соловьева, выступив с обращением к руководителям предприятий и организаций региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Рецепт

Глава окружного ведомства заявила, что по итогам прошедшего эпидсезона ОРВИ и гриппом заболели в 90% случаев непривитые люди. А во время эпидемии в коллективах болеет до 50% сотрудников.

Также она призывает пройти иммунизацию против простудных вирусов всё работающее население региона. А руководителей предприятий и организаций всячески посодействовать тому, чтобы их сотрудники привились, напомнив, что именно работодатель терпит убытки из-за болезни трудящихся.

В Роспотребнадзоре ХМАО отмечают, что за 19 недель минувшего эпидсезона лабораториями автономного округа было проведено 17 741 исследований материала от 7049 больных. У 19 больных обнаружен парагрипп (1,3%), у 227 — РС-вирус (15,3%), у 34 — аденовирус (2,3%), у 635 — вирус гриппа В (42,5%) и у 273 — вирус гриппа А несубтипированный (8,4%), у 120 — вирус гриппа А (H1N1) (8,1%), у 68 — А (H3N2) (4,6%).