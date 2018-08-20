Киев, 20 августа, 2018, 15:32 — ИА Регнум. Следственные органы США могут начать расследование в отношении президента Украины Петра Порошенко, которого якобы подозревают в хищении средств, выделенных правительством США и Международным валютным фондом в рамках поддержки стран «с зарождающейся демократией». Об этом, со ссылкой на собственный источник, проинформировал в Facebook адвокат, депутат Днепропетровского облсовета Андрей Смирнов.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

«Федеральный суд в Вашингтоне передал на досудебную проверку и верификацию финансовую специальную документацию в отношении лиц, причастных к хищению государственных средств США и организовавших преступный трафик средств, выведенных через фиктивные государственные программы поддержки. Речь идет о средствах федерального бюджета США и средствах, выделяемых в рамках целевой программы поддержки МВФ странам с зарождающейся демократией. Организаторами проходят со стороны Украины — Петр Алексеевич Порошенко, со стороны Республики Молдова — Владимир Георгиевич Плахотнюк», — сообщил Смирнов.

По его словам, к расследованию подключили Федеральное бюро расследований.

«Еще один важный аспект. Поскольку у Порошенко имеется вид на жительство в Швейцарии (кантон Цуг), а господин Плахотнюк имеет румынский и российский паспорта, к делу подключили и ФБР. На материалах дела уже стоят резолюции как Майка Пенса, так и Майка Помпео. Проверка займет от 25−60 дней по федеральному законодательству, после чего материалы вернут в суд и начнется разбирательство по существу», — добавил Смирнов.

Кроме того, бежавший с Украины экс-глава администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов прогнозирует, что в скором времени украинцы станут свидетелями судебных процессов над четвертым президентом Януковичем и действующим президентом Порошенко.

«Думаю, уже не имеет никакого значения, сколько лет запишут в приговоре бывшему президенту. Все давно все разделились на две группы: на тех, кто считает, что сегодняшний президент (Порошенко) военный преступник и вор, и на тех, кто считает, что он просто преступник и вор. Рейтинга ни Порошенко, ни его преступному сообществу этот приговор уже не добавит, а бывший президент всё это рано или поздно дистанционно выиграет в Европе… Поэтому, пока бывший президент будет из ресторана или загородного сада писать жалобы на свой заочный приговор, сегодняшний президент будет тоже что-то обжаловать, правда, уже из тюрьмы или эмиграции. Поэтому, нас скоро ждет два судебных процесса над сразу двумя бывшими президентами. Других перспектив не вижу, запишите мои слова», — написал Портнов на своей странице в Фейсбуке.

При этом бежавший с Украины депутат от группы «Воля народа» Александр Онищенко считает, дело в отношении Порошенко «движется к развязке».

«Ближе к выборам много узнаем интересного», — прогнозирует Онищенко.

Как сообщалось, в 2016 году сбежавший с Украины депутат и бизнесмен Онищенко обвинил в коррупции президента Порошенко и передал доказательства махинаций криминальному отделу департамента юстиции США. По словам Онищенко, депутатам выделяются большие суммы средств для поддержки важных для руководства страны законопроектов.

В ответ Совет безопасности и обороны Украины заявил, что в действиях Онищенко есть признаки госизмены.

Напомним, в июне 2016 года генпрокурор Украины Юрий Луценко выдвинул обвинения против Онищенко. Генпрокурор заявил, что бизнесмен перепродавал газ государственной компании «Укргаздобыча» по заниженной цене через принадлежащие ему «Карпаты Надра Инвест», «Надра Геоцентре» и ХАС. Этими махинациями он нанес ущерб государству в размере 3,8 млрд руб., утверждал прокурор. В середине июля Верховная рада дала разрешение привлечь Онищенко к ответственности, что заставило депутата сбежать в Лондон.