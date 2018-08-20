Москва, 20 августа, 2018, 15:31 — ИА Регнум. Валютные рынки продолжают 20 августа отыгрывать идею охлаждения накала в отношениях между администрацией Трампа и властями Китая. Делегация из Китая находится в Вашингтоне, что дает инвесторам возможность рассчитывать на послабление планируемых ограничений на поставку китайских товаров в США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик компании «ФинИст» Альберт Кятов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Однако исход переговоров вряд ли привнесет оптимизма на рынок, и доллар в ближайшее время продолжит свое ралли к валютам развивающихся стран. Это главный фактор, который на текущий момент в большей степени оказывает влияние на динамику валют развивающихся рынков, к которым мы так же относимся. Китайский юань с открытия азиатской сессии начал укрепляться к доллару, достигнув уровня 6,87 в моменте, что поддержало остальные валюты EM», — пояснил эксперт.

Говоря о конъюнктуре отечественного долгового рынка, стоит отметить, что обвальное падение цен на ОФЗ продолжается без малейшего намека на отскок. Причем сбрасывают эти бумаги не только нерезиденты, выводящие капитал из страны, но и институциональные инвесторы, такие как крупные банки, страховые организации и негосударственные пенсионные фонды. Индекс российских облигаций RGBI опустился до отметки 133,92, теряя с открытия торгов порядка 0,2%. Сброс данных бумаг резидентами, на наш взгляд, говорит лишь об одном — об ожидании более низких цен в ближайшей обозримой перспективе.

«Пока рубль торгуется в узком боковике между уровнями 68 и 66,30. С точки зрения технического анализа локальная картина указывает на формирование треугольника, выход из которого с большей долей вероятности будет вверх. То есть в ближайшее время ожидается продолжение ослабления рубля к доллару с целью на отметке 68 рублей за единицу американской валюты», — считает Кятов.

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