Москва, 20 августа, 2018, 15:20 — ИА Регнум. К началу следующей недели сотрудники МЧС России завершат полную проверку школ страны на предмет соответствия требованиям пожарной безопасности. Об этом сообщает 20 августа пресс-служба ведомства.

ulleo Пожарная безопасность

Отмечается, что на сегодняшний день специалисты МЧС РФ уже проверили перед новым учебным годом безопасность 67 тыс. российских школ, что составляет более 70% от их общего числа. Проверки ведутся с участием сотрудников региональных управлений образования, уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа власти муниципалитетов Кемеровской области отчитались о готовности всех школ к новому учебному году, в то же время в областном управлении МЧС России подчеркнули, что 417 образовательным учреждениям области были выданы предписания на устранения 1,9 тыс. нарушений.

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