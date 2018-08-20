Москва, 27 апреля, 2024, 14:11 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы арестовал ещё одного фигуранта дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Джумохона Курбонова. Об этом говорится в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Суды общей юрисдикции города Москвы Джумохон Курбонов

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования и в отношении гражданина Республики Таджикистан Курбонова Джумахона Бегиджоновича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. б ч. 3 ст. 205 УК РФ избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 26 суток, до 22 мая 2024 года», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что, по версии следствия, Курбанов предоставил террористам денежные средства для подготовки теракта, в том числе для обеспечения боевиков средствами связи.

Об аресте просило ранее следствие.

11 апреля Курбонова задержали в Москве за мелкое хулиганство. Он отбыл 15 суток административного ареста.

Как передавало ИА Регнум, вечером 22 марта вооружённые террористы напали на «Крокус», открыли огонь из автоматов по посетителям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек, в том числе шесть детей, пострадал 551 человек. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев информировал, что следователи подтвердили и процессуально закрепили связь исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» с украинскими националистами.

Директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников 26 марта заявил, что показания фигурантов дела о теракте в «Крокусе» подтверждают украинский след. Он подчеркнул, что следствие располагает подтверждёнными данными о том, что с Украины исполнителям теракта в «Крокус Сити Холле» поступали значительные суммы денежных средств.

Президент Владимир Путин пообещал, что Россия доберётся до всех бенефициаров и заказчиков теракта в «Крокусе». Служба внешней разведки отмечала, что США выгораживают ответственных за теракт в «Крокус Сити Холле».

24 апреля глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил, что теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» был тщательно спланирован, его реализовала международная пособническая сеть. Исполнители теракта в «Крокусе» были обеспечены финансированием, оружием, транспортом, боеприпасами, а пути отхода от места преступления и их действия чётко координировались кураторами.