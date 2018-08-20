Вильнюс, 20 августа, 2018, 15:18 — ИА Регнум.

bogitw Огонь

Парламентская фракция Социал-демократической партии Литвы сегодня, 20 августа, выразила протест в связи с решением министерства защиты окружающей среды Литвы повысить квоты на вырубку леса сразу на 6%, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На созванной пресс-конференции политики пригрозили министру Кястутису Навицкасу процедурой вотума недоверия, если он немедленно не отменит принятое решение. Протестующие политики согласны, что цена на биотопливо в Литве достаточно быстро растёт, абсолютно во всех самоуправлениях Литвы в части центральной отопительной системы используется биотопливо, но, по мнению группы парламентариев, аргумент, что увеличение вырубки стабилизирует цены — ложный. В доказательство они привели цифры о том, что в отоплении на биотопливе используется только 15% древесины, а значит, по их мнению, корни решения об увеличении квот иные.

Отметим, что возможная попытка смещения министра защиты окружающей среды станет уже второй для Навицкаса. Весной подобная попытка провалилась. Тогда министра критиковали за реформу лесного хозяйства и объединения лесничеств.