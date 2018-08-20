Москва, 20 августа, 2018, 16:26 — ИА Регнум. Защита обманутых лиц в сфере выдачи микрозаймов онлайн должна регулироваться законодательно, считает адвокат, управляющий партнёр адвокатского бюро «ЕМПП» Сергей Егоров. Как он пояснил корреспонденту ИА REGNUM, установить действительную волю заёмщика на получение займа в случае оформления его онлайн (при отсутствии подписанного договора и оригинала паспорта заёмщика) можно лишь в том случае, если деньги были перечислены на банковский счёт самого заемщика или если при получении займа заёмщик с достаточной степенью достоверности авторизовал себя, например, получив на свой мобильный номер и перенаправив заимодавцу смс с подтверждающим кодом. Исключение составляет лишь удостоверение договора займа с помощью ЭЦП, так как такая форма в отношениях с МФО ещё не получила достаточного распространения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Все остальные случаи заключения договора займа с МФО онлайн, в частности, с авторизацией через мобильный номер, не принадлежащий заёмщику, и перечислением денег куда угодно, только не на банковский счёт самого заемщика, должны быть, на наш взгляд, либо запрещены законодательно, либо считаться недобросовестными действиями самого МФО и его риском. В последнем случае МФО и его коллекторы должны быть также лишены права требовать возврата такого долга, если заёмщик утверждает (и это можно проверить документально) о том, что в действительности договора займа онлайн он не заключал и денег от МФО не получал», — подчеркнул Егоров.

Он отметил, что в случае оформления займа в офисе МФО в подтверждение заключения договора займа должен быть составлен письменный договор, подписанный заёмщиком, или его аналог, позволяющий установить действительную волю заемщика на заключение с ним договора займа. В этом случае также не исключены риски мошенничества, но они вытекают из возможной подделки чужой подписи и предъявлении украденного или поддельного паспорта. Эти риски являются общими и свойственны не только микрозаймам, а рынку кредитования в целом.

«На наш взгляд, МФО не заинтересованы в мошеннических действиях в отношении своих «заёмщиков». Равно как в этом не заинтересованы их коллекторы. Деньги обманутых заёмщиков для любой из МФО — это капля в море. Рынок микрофинансирования в России — это сотни миллиардов рублей. При таких объемах умышленно терроризировать отдельных людей, выбивая из них в целом скромные суммы, варьирующиеся в среднем от 3 до 30 тыс. рублей и сознательно ставя под удар деятельность МФО, просто нерационально», — считает адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM, в России участились случаи мошенничества при взятии кредитов в микрофинансовых организациях. В частности, получения займов по чужим документам.

Читайте подробнее: Чужие долги: как становятся обманутыми заёмщиками МФО