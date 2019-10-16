Сургут, Югра, 20 августа, 2018, 15:33 — ИА Регнум. Полицейские и сотрудники Росгвардии Сургута (ХМАО) изъяли 17 августа 2018 года в пяти аптеках города более 7 тыс. капсул и флаконов психотропных препаратов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Сургуту в местных средствах массовой информации.

(сс) stevepb Таблетки

Обыски прошли в рамках расследования уголовного дела по факту незаконного оборота сильнодействующих веществ. В фармацевтических точках в полу и под подоконниками были оборудованы тайники для хранения препаратов, подлежащих предметно-количественному учету. Четырёх сотрудников аптек привлекли за неповиновение правоохранителям к административной ответственности по статье 19.3 КоАП РФ. Они не пускали полицейских в служебное помещение.

20 ночных клиентов были доставлены в полицейское отделение для установление личности. Силовики установили, что в круглосуточных аптечных пунктах трудились люди без специального образования.

Напомним, так называемая «аптечная наркомания» захлестнула Сургут. Жители города объединились в «Народный патруль». Активистам общественного движения угрожали расправой, а одному из них подожгли автомобиль.