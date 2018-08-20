Монако, 20 августа, 2018, 14:54 — ИА Регнум. Полузащитник «Монако» Александр Головин не стал называть точных сроков своего возвращения на поле.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

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"Пока тяжело назвать точные сроки, когда я буду полностью готов. С такой травмой раньше времени не нужно форсировать восстановление», — приводит «Чемпионат» слова футболиста, сказанные на пресс-конференции.

По словам Головина, он намерен приложить все усилия, чтобы не подвести тренера и команду.

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Трансфер Головина станет для «Монако» третьим по стоимости в истории клуба

Как сообщало ИА REGNUM, о переходе полузащитника сборной России Александра Головина из московского ЦСКА в «Монако» футбольный клуб официально объявил в конце июля 2018 года. Контракт с игроком был подписан на пять лет — до июня 2023 года. Трансфер Головина стал для «Монако» третьим по стоимости за всю историю клуба. За переход футболиста клуб предложил €30 млн.

Добавим, что полузащитник «Монако» Александр Головин в настоящее время восстанавливается от травмы голеностопа, которую он получил несколько недель назад на тренировке.