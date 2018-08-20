Салехард, 20 августа, 2018, 14:23 — ИА Регнум. Повышать пенсионный возраст нужно обязательно, иначе просто быть не может ни при каких раскладах, потому что баланс трудовых ресурсов государством должен поддерживаться. В противном случае рынок труда будет замещаться мигрантами. Россия огромная страна, и её нужно содержать, заявила корреспонденту ИА REGNUM директор департамента экономики Ямало-Ненецкого автономного округа Светлана Гусева.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

Во-вторых, в пользу повышения пенсионного возраста говорит практика развитых стран, где люди работают дольше, чем в России. В-третьих, должно быть вовлечение людей пожилого возраста в общественную жизнь, в жизнь коллектива. Сейчас по большому счету люди, которым исполнилось 50+, это уже «хромые утки», то есть человек работает, но находится на «волоске» от увольнения. При продлении возраста пожилой работник станет полноценным участником социума.

«Кроме того, считаю, что повышение пенсионного возраста сподвигнет к здоровью нации. Нужно будет более ответственно относиться к своему здоровью, и косвенно это решение повлияет на качество и продолжительность жизни. Менталитет людей будет видоизменяться. При этом вместе с реформой нужно предложить адекватные меры по защите трудовых прав, у людей предпенсионного возраста должны появиться гарантии, что их не уволят», — высказала свое мнение Гусева.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»