Москва, 20 августа, 2018, 14:21 — ИА Регнум. При обыске у обвиняемого в покушении на мошенничество заместителя генерального директора ракетно-космической корпорации «Энергия» Алексея Белобородова нашли меченые купюры на сумму около 500 тыс. рублей, сообщили 20 августа РБК в Следственном комитете РФ.

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Пачка денег

По данным издания, обыски проходили в том числе по месту работы задержанного, а купюры ранее были переданы подчиненному заместителя гендиректора корпорации в рамках оперативных мероприятий, которые проводились сотрудниками ФСБ.

Напомним, 19 августа были задержаны заместитель гендиректора РКК «Энергия» Алексей Белобородов и двое его подчинённых. Всем троим было предъявлено обвинение в покушении на мошенничество. Задержанные уже дают следствию признательные показания. Сегодня, 20 августа, суд должен избрать им меру пресечения.

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