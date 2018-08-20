Вашингтон, 24 марта, 2021, 09:18 — ИА Регнум. Версия многопользовательской стратегии Auto Chess для консоли PlayStation 5 получит поддержку функции тактильной обратной связи контроллера DualSense. Об этом 24 марта сообщает портал Engadget.

Студия Dragonest, занимающаяся разработкой игры, отметила, что благодаря SSD-накопителю новой консоли Sony игра будет быстрее загружаться, а также получит нового персонажа Датэ Масамунэ, который будет эксклюзивным для PS-версии. К сожалению, пока разработчики не рассказали о том, как именно будет реализована функция обратной связи геймпада DualSense.

Напомним, изначально Auto Chess представлял собой мод (модификацию) для стратегической игры Dota 2. В январе 2019 года Dragonest выпустила на его основе самостоятельную игру.