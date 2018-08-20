Санкт-Петербург, 20 августа, 2018, 14:36 — ИА Регнум. В Петербурге красивым шоу на воде и в небе завершилась II Балтийская яхтенная неделя. Корреспондент ИА REGNUM ухватил самые заметные события грандиозного финала.

Дарья Драй ИА REGNUM Балтийская яхтенная неделя в Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Юная Ассоль

Балтийская яхтенная неделя проходила в северной столице с 13 по 19 августа и в этот раз была приурочена к 300-летию основания яхт-клуба «Невский флот». Его создал еще Петр I в 1718 году. «Невский флот» стал первым яхт-клубом не только в России, но и на планете.

Дарья Драй ИА REGNUM Парусная регата в рамках Балтийской яхтенной недели

Дарья Драй ИА REGNUM Парусная регата в рамках Балтийской яхтенной недели

Дарья Драй ИА REGNUM Парусная регата в рамках Балтийской яхтенной недели

…Еще в 1716 году Петр Великий заложил Партикулярную верфь для строительства малых судов. За два года она породила 141 судно различных типов. Именно они и составили тот самый «Невский флот». Это обошлось государственной казне в 125 тыс. 199 рублей 66 копеек, или, если переводить на нынешнюю стоимость золота в петровском рубле, более 10 млн долларов.

С 17 по 19 августа петербуржцы наблюдали захватывающие гонки Национальной парусной лиги, крупнейшего яхтенного проекта России. Перед горожанами на акватории Невы соревновались 27 титулованных команд из разных регионов страны.

Дарья Драй ИА REGNUM Парусная регата в рамках Балтийской яхтенной недели

Дарья Драй ИА REGNUM Балтийская яхтенная неделя в Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Парусная регата в рамках Балтийской яхтенной недели

Дарья Драй ИА REGNUM Парусная регата в рамках Балтийской яхтенной недели

Дарья Драй ИА REGNUM Влюбленные

В полдень 18 августа губернатор Георгий Полтавченко решил возродить традицию имперского Петербурга и провел смотр яхт. В 18:00 началось шоу кайтбордистов и виндсерфингистов — на воду вышли ведущие российские спортсмены, победители чемпионатов мира и Европы.

Дарья Драй ИА REGNUM Парусная регата в рамках Балтийской яхтенной недели

Дарья Драй ИА REGNUM Парусная регата в рамках Балтийской яхтенной недели

Дарья Драй ИА REGNUM Зрители

В 19:00 стартовала парусная регата в классе яхт Platu25, а также регата на капитанских гичках. Это 12-метровые деревянные парусно-гребные лодки, самостоятельно построенные юными яхтсменами Петербурга. В соревнованиях поучаствовали сильнейшие юниоры страны младше 18 лет.

Дарья Драй ИА REGNUM Парусная регата в рамках Балтийской яхтенной недели

Дарья Драй ИА REGNUM Балтийская яхтенная неделя в Петербурге

Параллельно на пляже Петропавловской крепости были открыты парусники «Надежда» и «Леди Л», где любой желающий мог узнать об устройстве яхт и работе экипажа.

Дарья Драй ИА REGNUM Девушка прогуливается по бергу Невы

Завершающим аккордом программы стало водно-световое шоу «Балет парусов». В акваторию Невы вошли более 20 яхт, которые показали свою великолепную маневренность под аккомпанемент музыки, света и праздничного фейерверка. В финале Балтийской яхтенной недели наградили всех победителей спортивных соревнований.

Дарья Драй ИА REGNUM Праздничный фейрверк в акватории Невы

Дарья Драй ИА REGNUM Праздничный фейрверк в акватории Невы