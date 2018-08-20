Тегеран, 20 августа, 2018, 13:58 — ИА Регнум. Французский нефтегазовый концерн Total официально прекратил деятельность в Исламской Республике Иран. Об этом сегодня, 20 августа, заявил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.

Laurent Vincenti Стэнд «Тоталь»

«Total официально отказалась от контракта на разработку фазы 11 проекта Южный Парс», — цитирует Reuters слова чиновника.

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Зангане напомнил, что о выходе из соглашения компания заявила ещё два месяца назад.

Добавим, что в Тегеране ранее заявляли, что возможный вывод активов французской нефтяной компании Total из газового месторождения Южный Парс в Иране не скажется на замедлении работы проекта. Высокопоставленные иранские чиновники в июне отмечали, что ведут переговоры с российской компанией Газпром по поводу разработки двух других месторождений.

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Как сообщало ИА REGNUM, предварительное газовое соглашение с французской компанией Total на сумму $4,8 млрд власти Ирана подписали в ноябре 2016 года. Соглашение предусматривало разработку одного из самых крупных нефтегазовых месторождений Южный Парс и увеличение добычи до 56 млн кубометров газа в день для нужд внутреннего потребления и экспорта. Предполагалось, что в ходе реализации договорённостей будет пробурено 30 газовых скважин, построены две морских платформы и два трубопровода, протяженность которых составит 136 км.

Французской компании Total будет принадлежать 50,1% акций проекта, у нефтяной компании Ирана будет 19,9% акций, а у китайской CNPC — 30%.

Напомним, с 7 августа вновь начали действовать санкции США против Ирана. Они будут реализованы в два этапа. Сначала вводится запрет на валютные сделки, торговлю драгоценными металлами и долговыми бумагами Ирана. Вторая часть ограничений затрагивает топливно-энергетический сектор страны.