Калуга, 20 августа, 2018, 13:56 — ИА Регнум. В Калужской области вечером в результате ДТП погиб 14-летний подросток. Как сообщили 20 августа корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном управлении ГИБДД УМВД России, 19 августа 2018 года в 20 часов 00 минут на 2 км автодороги «МБК-деревня Митяево» мальчик выбежал на проезжую часть автодороги и был сбит легковой машиной.

40.mchs.gov.ru Место ДТП

По предварительным данным, водитель (мужчина 1989 года рождения), управляя автомашиной «DaewooNexia», двигаясь со стороны города Наро-Фоминска-11 в сторону автодороги А-108, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, мальчика 2004 года рождения, который выбежал на проезжую часть. В результате ДТП ребёнок скончался. В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшедшего.

как сообщало ИА REGNUM, 15 августа 2018 года в Калуге 12-летнюю девочку насмерть сбил самосвал. Ребёнок переходил дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет. В результате ученица 7 класса скончалась ещё до приезда медиков. Проводится проверка.

Напомним, в 2017 году на дорогах Калуги было зарегистрировано 575 ДТП, в которых 21 человек погиб и 694 человека получили ранения различной степени тяжести. Количество ДТП с участием детей выросло на 34% до 82 случаев.