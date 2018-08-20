Москва, 20 августа, 2018, 13:48 — ИА Регнум. Политические противники президента США Дональда Трампа наиболее эффективно блокируют его там, где он предлагает что-то здравое. Об этом 20 августа корреспонденту ИА REGNUM заявил директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Я думаю, что, если на осенних выборах в Конгресс США большинство получат «республиканцы», то Трамп будет себя чувствовать свободнее в проведении политики протекционизма, — добавил Кагарлицкий. — Но что собой представляет американский протекционизм? Это тоже очень странная вещь. Думать, что он приведёт сразу к бурному росту промышленности, не надо. Скорее он приведёт к появлению определённых тенденций, которые в целом совокупно могут оказаться для американского рабочего класса очень позитивными и, более того, приведут к росту профсоюзного движения и появлению целого ряда тенденций, которые «республиканцам» будут отнюдь не по душе. Но это в долгосрочной перспективе. А в краткосрочной перспективе максимум, на что можно рассчитывать, так это на возврат какого-то количества рабочих мест в США».

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM Борис Кагарлицкий, общемировая тенденция перехода к протекционизму необратима и будет только нарастать. Однако, по мнению эксперта, форма, в которой это происходит, очень сильно связана с личностью Трампа, с его характером и с тем, как работает его администрация.

По мнению директора ИГСО, Трамп работает не системно, и его протекционизм имеет вид наскоков и крайне агрессивных непоследовательных шагов. В то же время политика нынешнего главы Белого дома, как считает Кагарлицкий, отражает потребности американской и мировой экономики.