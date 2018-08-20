Нью-Дели, 20 августа, 2018, 12:42 — ИА Регнум. На юге Индии, где в течение недели не прекращаются ливни, на сегодняшний день погибли по меньшей мере 370 человек. Свыше 700 тыс. местных жителей были вынуждены покинуть свои дома. Об этом сообщает AFP.

(сс) CWitte Ливень

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По данным агентства, сильнейшее за последнее сто лет наводнение снесло целые деревни в штате Керала. Спасатели не исключили, что число жертв стихии будет расти. Тысячи людей остаются заблокированными в сёлах и мелких городах без еды и чистой воды, что может усугубить сложившуюся в регионе ситуацию. Почти 725 тыс. человек нашли временный приют в лагерях помощи.

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В лагеря и деревни будут направлены медработники для выявления вспышек инфекционных заболеваний, отмечают местные власти.

Как сообщало ИА REGNUM, катастрофические наводнения в Индию принёс сезон муссонных дождей. Под удар стихии попали семь штатов. Самые масштабные разрушения зафиксированы в штате Керала. Общее число жертв наводнения превышает 860 человек. Синоптики обещают, что в ближайшее время интенсивность осадков должна пойти на убыль.