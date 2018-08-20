Калуга, 20 августа, 2018, 12:17 — ИА Регнум. Конструкторское бюро интегрированных систем (КБИС), известное под брендом Lobaev Arms, разработало три новые модели снайперских винтовок. Данные модели являются дальнейшим развитием базовых образцов, которые хорошо знакомы специалистам снайперского дела.

Mil.ru Снайпер

Первая модель — это компактная снайперская винтовка ТСВЛ-8K SF M3 калибра .338LM в арктическом исполнении. В отличие от базовой винтовки ТСВЛ-8 «Сталинград» у нее укороченный ствол длиной 500 мм. При такой длине ствола компании удалось добиться максимальной эффективной дальности стрельбы в 1 200 метров.

Вторая модель — снайперская винтовка ТСВЛ-8 М4 «Dark matter» калибра .338LM с интегрированным ПБС (прибором бесшумной стрельбы). Максимальная эффективная дальность стрельбы — 1 200 метров. Интегрированный ПБС приглушает звук выстрела и скрывает пламя пороховых газов, затрудняя противнику обнаружение стрелка.

У третьей модели поразительный показатель по максимальной дальности эффективной стрельбы, он составляет 2 800 метров. Речь идет о сверхдальнобойной снайперской винтовке DXL-4M. Данная модель идет в двух калибрах: .375СТ и .408СТ. Lobaev Arms позиционирует эту снайперскую винтовку как винтовку для решения контрснайперских задач, т. е. для борьбы со снайперами противника.

У всех трех моделей кучность стрельбы менее 0,5 МОА, что заслуженно ставит эти образцы в ряд лучших высокоточных снайперских винтовок мира. Новые винтовки впервые будут представлены на форуме «Армия-2018».

Следует отметить, что именно из снайперской винтовки СВЛК-14 «Сумрак» производства Lobaev Arms в 2017 году был установлен новый мировой рекорд по дальности стрельбы из снайперской винтовки — 4 210 метров.

Основателем бренда Lobaev Arms является Владислав Лобаев, он также автор книги «Снайпинг». Конструкторское бюро интегрированных систем находится в г. Таруса Калужской области.