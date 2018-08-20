Варшава, 20 августа, 2018, 12:12 — ИА Регнум. Существует шанс договориться о всестороннем военном сотрудничестве между Польшей и Австралией, заявил 20 августа глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский. Об этом сообщается на официальном сайте канцелярии.

Prezydent.pl Анджей Дуда и Малкольм Тернбулл

«Мы считаем, что есть шанс договориться о всестороннем сотрудничестве между армиями Польши и Австралии в области безопасности и военного сотрудничества. Этот путь открыт сегодня», — сказал Щерский. Он подчеркнул, что две страны «объединяет убежденность в том, что мир возможен только через международное право».

Главе канцелярии был задан вопрос о возможности подписания конкретного соглашения с Австралией о покупке ракетных фрегатов типа Аделаида.

«Переговоры по конкретным закупкам проводятся правительством и Министерством национальной обороны, и они будут проводиться. Сегодня министры подтвердили, что каналы связи должны быть открытыми. Но мы хотим, чтобы этот разговор был более широким, так что это касается не только конкретных покупок, но и обучения, технологического сотрудничества, сотрудничества в области совместных военных учений», — сказал Щерский.

В настоящее время президент Польши Анджей Дуда находится с визитом в Австралии, где проводит ряд встреч с местным правительством. Дуда стал первым визитёром из Европейского союза после начала переговоров о свободной торговле между Канберрой и Брюсселем.