Томск, 20 августа, 2018, 12:04 — ИА Регнум. Отношение к повышению пенсионного возраста позитивное. Давно было пора повысить пенсионный возраст, потому что многие продолжают работать, и в России довольно выгодно быть работающим пенсионером. Кроме зарплаты и достижений профессиональных результатов в своей карьере, человек получает ещё и бонус — пенсию от государства, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный врач ОГАУЗ «Межвузовская поликлиника», член Общественной палаты Российской Федерации от Томской области, заместитель председателя Общественной палаты Томской области, председатель комиссии по вопросам социальной поддержки населения, здравоохранения и культуры Общественной палаты Томской области Виталий Грахов.

Бен Шан. Безработные. 1938

«Повышать пенсионный возраст нужно ещё и потому, что в целом растёт продолжительность жизни. Россия большая страна, граждане проживают в разных природных поясах. Смертность и продолжительность жизни по территории страны разные. Например, в центральной части России средняя продолжительность жизни приближается к 83 годам, а на Крайнем Севере она составляет 70−72 года. Поэтому правительство РФ и здравоохранение стремzтся к тому, чтобы нивелировать эти различия в продолжительности жизни», — пояснил эксперт.

Кроме того, люди в 55−65 лет очень активные, они полны сил и энергии. Человек, когда работает, особенно в сфере здравоохранения, имеют определенный социальный статус. Когда человек прощается с работой, уходит на пенсию, он теряет существенно много, и не только в финансовом плане, но и моральном — лишается социальной значимости.

«Чтобы жить дольше, надо вести адекватный, здоровый образ жизни. Соблюдая эти правила, человек достигает достаточно высокого уровня жизни и благополучия, возможность посещать те или иные страны. Думаю, те задачи, которые поставил президент Владимир Путин, Россия выполнит и войдет в ближайшее время в «клуб 80-летних», — высказал свое мнение Грахов.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»