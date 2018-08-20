Киев, 20 августа, 2018, 11:55 — ИА Регнум. «Военно-промышленный комплекс Украины должен научиться зарабатывать на войне, поставляя на экспорт новые образцы техники, прошедшие боевые испытания на Донбассе». Об этом 20 августа в эфире телеканала «112 Украина» заявил политический консультант Петр Охотин, комментируя просьбу начальника генштаба вооруженных сил Украины Виктора Муженко увеличить финансирование армии до 112 млрд грн (4,015 млрд долл.).

Арнольд Бёклин. Война. 1897

«Довольно странно выглядит, что сегодня армия просит деньги. Вообще, военное дело является довольно прибыльным. В свое время российский экономист Владислав Иноземцев подсчитал, выгодна ли Российской Федерации война в Сирии? Он подсчитал, сколько тратится на содержание личного состава, топливо. Сколько продается оружия, испытанного на сирийском театре боевых действий, арабским и африканским странам. Оказалось, что Россия выходит в плюс. Если мы воюем и украинская армия работает на линии столкновения, она уже более боеспособная, чем венгерская и польская армии. Вопрос в том, чтобы создавались новые экономические цепочки, испытывалась новая техника, и на этом, собственно, зарабатывать», — советует Охотин.

Он также поддержал идею проведения военного парада в Киеве на День независимости Украины. Охотин считает, что парад поднимет боевой дух солдат, продемонстрирует военные реформы и усиление ВСУ.

«Если бы в 2014 году не было агрессии России, то мы могли бы дискутировать. Так как эта агрессия произошла, то парад выполняет несколько функций. Во-первых, он престижен, показывает мощь государства. Во-вторых, на параде показывается, как меняется украинская армия. Посмотрите даже на образцы формы, какой она была раньше и какая сейчас. Произошел отход от советских канонов, от схожести с российской формой. Все это имеет очень глубокий символизм», — добавил Охотин.

Напомним, 18 августа министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что 24 августа в Киеве участниками военного парада в честь Дня независимости Украины станут 18 иностранных делегаций. Накануне в столице прошла первая репетиция личного состава. По словам украинского министра, в тренировках приняли участие 4,5 тысячи военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа начальник генштаба ВСУ Муженко заявил, что в 2019 году финансирование украинской армии нужно увеличить до 4,015 млрд долл. Он призвал повысить зарплаты в ВСУ, чтобы остановить текучку кадров.

«Мы посчитали, что это должна быть сумма примерно в 112 млрд грн. Это минимальная потребность для армии. А нам пока доводят показатели в 82 млрд грн (2,940 млрд долл.). Этого явно недостаточно, чтобы удерживать ВСУ в боеспособном состоянии. Я уже не говорю о наращивании боеготовности», — рассказал Муженко в интервью ВВС.