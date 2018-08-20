Мадрид, 20 августа, 2018, 11:48 — ИА Регнум. Нападающий «Севильи» Андре Силва оформил хет-трик в своём дебютном матче за клуб. Силва забил три гола в ворота «Райо Вальекано» в первом туре чемпионата Испании.

Цитата из мф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

«Севилья» разгромила «Райо Вальекано» со счётом 4:1. Счёт открыл Франко Васкес. Затем триджы отличился Силва.

За пять минут до конца встречи «Райо Вальекано» забил гол престижа. Пенальти реализовал Андриан Эмбарба.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Реал» обыграл «Хетафе» в матче первого тура со счётом 2:0.