Калуга, 20 августа, 2018, 11:47 — ИА Регнум. В Боровске в честь празднования 660-летия города торжественно открыли стелу «Город воинской доблести». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, почётное звание «Город воинской доблести» присвоено районному центру в 2017 году «за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками Отечества в сражениях, проходивших на территории населенного пункта».

Фото Екатерины Замахиной. Пресс-служба правительства Калужской области. На церемонии.

«История присвоения подобных званий уходит в наше советское прошлое. Вы помните, что на территории Союза были города-герои. В современной России появились статусы на уровне Российской Федерации. С 2013 года на территории Калужской области в соответствии с федеральным законодательством предусмотрено присвоение почётных званий населённым пунктам нашего региона. Уверен, что город Боровск будет заслуженно носить это высокое звание, а его жители будут помнить о героическом прошлом нашей страны и родного города», — заявил перый заместитель губернатора Калужской области Дмитрий Денисов, обращаясь к участникам церемонии.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 августа 2018 года в канун 75-летия освобождения Спас-Деменского района от немецко-фашистских захватчиков на мемориале «Гнездиловская высота» состоялось торжественное открытие памятной стелы «Рубеж воинской доблести». В годы Великой Отечественной войны Гнездиловская высота стала символом мужества бойцов и командиров Красной армии: здесь закрепились свыше тысячи эсесовцев, и место считалось неприступным. Выбить фашистов удалось благодаря неожиданной атаке красноармейцев. Таким образом открылся путь на Ельню, Смоленск и Белоруссию.