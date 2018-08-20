Тамбов, 20 августа, 2018, 11:38 — ИА Регнум. За три дня крупнейший в Центральной России рок-фестиваль «Чернозем», который прошел под Тамбовом, собрал в целом около 37 тысяч зрителей, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Марина Каширская ИА REGNUM Рок-фестиваль «Чернозем»

19 августа на площадке у Татарского вала под Тамбовом отгремели последние звуки крупнейшего в Центральной России рок-фестиваля «Чернозем». За три фестивальных дня на нем выступили 18 известных российских рок-групп и исполнителей. В финальный день фестиваля вместе с 15 тысячами зрителей рок-музыку слушал глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.

Во время общения с журналистами руководитель региона поблагодарил организаторов за их энтузиазм, профессионализм и тот замечательный праздник, который четыре года подряд они дарят жителям и гостям Тамбова. Александр Никитин отметил значимость «Чернозема» для развития событийного туризма на Тамбовщине, его уникальность.

«Конечно, рок-фестивалю нужна поддержка, и мы её обеспечим. У меня есть свои мысли по структуре, сервису этого события. Тем более, в следующем году «Чернозем» отпразднует первый юбилей. Пятилетие проведем с размахом, а потом поборемся за первое место среди федеральных рок-фестивалей», — сказал губернатор.

Белгород, Борисоглебск, Брянск, Владимир, Иваново, Кострома, Ярославль, Воронеж, Киров, Йошкар-Ола, Чебоксары, Москва, Нижний Новгород, Пенза, Самара, Тольятти, Санкт-Петербург, Великий Новгород, Тверь, Саранск, Саратов, Тула, Удмуртия — официальные автобусные туры на тамбовский рок-фестиваль организованы из десятка российский городов. И это не вся география «Чернозема». Как показывает опыт прошлых лет, на фестиваль приезжают и из других стран: в прошлом году были гости из Германии, США, Казахстана, Украины.

В этом году в первый и во второй день на фестивале побывало более 22 тысяч человек, третий день посетили 15 тысяч зрителей. Александр Никитин отметил, что для удобства гостей необходимо подумать о развитии дорожной инфраструктуры в месте проведения «Чернозема».

Популярность тамбовского рок-фестиваля объясняет его статус — «Самое душевное событие года». Этот титул поддерживает не только неповторимая атмосфера рок-н-ролла, но и забота организаторов о своих гостях. На территории «Чернозема» создается вся необходимая для комфорта зрителей и музыкантов инфраструктура. Общественный транспорт, парковки, душевые, камеры хранения, свободный wi-fi, бесплатные вода, а также чай, кофе для ночующих в палаточном лагере.

Скучать жителям «Чернозема» не приходится. В лагере работает малая сцена, оборудованы волейбольное и футбольное поля, для гостей проводятся различные экскурсии. Кстати, само место под палатку в лагере, который в этом году разросся в несколько раз, стоит символичные 4 рубля. Цены на напитки и еду уже 4 года организаторы удерживают на минимальном уровне. Многие завсегдатаи массовых фестивалей отмечают, что тамбовский «Чернозем» во многом превосходит «другие фесты» именно своей организацией.

Каждый год «Чернозем» привлекает гостей насыщенной и продуманной программой. Хедлайнерами трех дней стали группы «ДДТ», «Кипелов» и «Ленинград». В фестивале также приняли участие: «Презумпция невменяемости», «Маша и Медведи», «Пилот», Lumen, Casual, «План Ломоносова», «Город 312», Глеб Самойлов & The Matrixx, «Приключения Электроников», «Эпидемия», Найк Борзов, НАИВ, Noize MC. Ведущий в этом году — VJ Chuck, российский виджей и продюсер на музыкальных каналах A-One и MTV Россия.

Отметим, что рок-фестиваль «Чернозем» сегодня — это один из самых значимых, перспективных и интересных проектов в сфере событийного туризма. Он проходит при организационной и финансовой поддержке администрации Тамбовской области и лично губернатора Александра Никитина. Национальная премия в области событийного туризма Russian Event Awards называла «Чернозем» одним из лучших культурных мероприятий в ЦФО. А по данным агентства ТурСтат в 2018 году «Чернозем» входит в десятку лучших опен-эйр фестивалей в России.