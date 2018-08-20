Махачкала, 20 августа, 2018, 11:37 — ИА Регнум. «Россети» провели учения в Дагестане, по итогам которых, как пишут «Новые Известия», более 1 млн жителей получили надежное электроснабжение, соответствующее общероссийским стандартам. Ожидаемое снижение энергопотерь составит 72 млн кВт/ч., что сэкономит компании 272 млн рублей в год.

Дарья Антонова ИА REGNUM Да будет свет!

В масштабных учениях приняли участие 2 506 энергетиков из 15 компаний группы «Россети» от Дальнего Востока до Калининграда. Премьер-министр Дагестана Артем Здунов назвал такое мероприятие «беспрецедентным случаем на территории страны».

Как отмечает издание, Дагестан выбрали не просто так: в этом регионе самый большой процент потерь электроэнергии в сетях — 37% — на фоне изношенной инфраструктуры и большого количества незаконных врезок, высокая — более 17 млрд рублей — дебиторская задолженность за оплату электроэнергии. При этом на весь Северный Кавказ задолженность за свет в настоящее время составляет 25 млрд рублей.

Работы проходили в Махачкале, Буйнакске, Каспийске и прилегающих к ним районам, а также в Карабудахкентском и Сергокалинском районах Дагестана. Место проведения учений выбрано специально — именно на эти города и районы приходится основное энергопотребление республики. За один месяц была проведена замена и установка 18 000 индивидуальных счетчиков потребления энергии, отремонтировано 7 508 поврежденных опор воздушных линий, заменено 607 км проводов на воздушных линиях.

Простые жители Дагестана с огромной благодарностью восприняли положительные изменения в электрообеспечении, пишут «Новые Известия».

«Мне 87 лет, и я живу здесь всю жизнь. Проблемы с электричеством были постоянно. Это очень хорошо, что провода новые протягивают — надеюсь, что теперь свет не будет мигать. Мы очень благодарны энергетикам, что они приехали нам помочь», — сказал житель г. Буйнакска Садрутдинов М.

«Перебои с электричеством у нас, к сожалению, дело не редкое, — посетовал житель г. Буйнакска Халилов Ю. — Мы как сапожники без сапог… Многие мои знакомые устанавливали на технику стабилизаторы, чтобы резкие скачки напряжения не испортили электроприборы. Теперь это уже не понадобится. Спасибо энергетикам за помощь!».

Поддержал учения и приветствовал их результат врио главы города Махачкала А. Гасанов: «Благодаря этой масштабной работе стало возможных решение застарелых проблем столицы республики, таких как износ электросетей, сверхвысокие потери, низкая платежная дисциплина. Администрация города Махачкалы от имени жителей выражает искреннюю благодарность и признательность за поддержку в решении проблем, связанных с повышением качества и безопасности функционирования электротехнического комплекса города».

«Модернизация электросетей в Дагестане, борьба с воровством электроэнергии идет на фоне кардинальных перемен в республике. Федеральный центр наводит порядок. И это очевидный факт, — пишут «Новые Ивзестия». — Организуют процесс молодые технократы, в числе которых и глава Россетей Павел Ливинский. Характерно, что застарелые проблемы региона решаются не силовыми методами, не очередными угрозами и посылкой контролеров и спецназа, а вполне мирным, технологическим образом. При этом люди понимают, что платить по новым счетчикам они будут не просто так, а за устойчивое снабжение электричеством, за новое качество услуг. Таким образом решаются важнейшие социально-экономические проблемы, которые не решались десятками лет».

Издание отмечает, что наряду с модернизацией электросетей, в республике открываются новые школы, больницы и другие социально значимые объекты. Люди видят, что сама власть обновляет свои ряды.

17 августа, например, порядка 200 управленцев будут отобраны по результатам кадровых конкурсов для работы во властных структурах республики Дагестан. Об этом сообщил врио главы Дагестана Владимир Васильев, выступая перед участниками стратегической сессии по теме торговли и сферы услуг.

«Дагестанский призыв (отбор в результате кадровых конкурсов) мы скоро закончим и выберем около 200 человек, которых мы рассчитываем устроить», — сказал Васильев.

«Мы поставили задачу привести во власть тех, кто понимает, что придется работать много, и на первом этапе заработная плата не будет соответствовать нагрузке, это реальность. Надеюсь, этот призыв позволить привлечь амбициозных, талантливых, совестливых людей, ориентированных на то, чтобы помочь народу Дагестана», — отметил врио главы республики.