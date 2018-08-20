Ханты-Мансийск, 20 августа, 2018, 11:39 — ИА Регнум. С 1 сентября 2018 года в Югре увеличатся стипендии на 4% — ровно на уровень инфляции в регионе. Это коснётся студентов, обучающихся на очных отделениях в государственных учреждениях среднего и высшего профессионального образования, расположенных на территории ХМАО, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте общественных и внешних связей.

Цитата из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». реж Леонид Гайдай. 1965. СССР Грызут гранит науки

А именно, средняя студенческая стипендия бакалавра составит около трёх тысяч рублей, магистра — от пяти до семи тысяч, аспиранта и ординатора — 15−17 тысяч рублей.

«Нормативы везде разные, поэтому где-то увеличение составит несколько десятков рублей, а где-то — несколько сотен. Нормативы — это суммы подушевого финансирования, на основе которых формируется общий стипендиальный фонд. Здесь же учитываются северные надбавки, имеющиеся коэффициенты», — пояснил директор окружного департамента образования и молодежной политики Алексей Дренин.

Отметим, что в Ханты-Мансийском автономном округе на второй квартал 2018 года установлен прожиточный минимум на душу населения в размере 14 тыс. 457 рублей, для трудоспособных — 15 тыс. 551 рубль, для пенсионеров — 11 тыс. 805 рублей, для детей — 14 тыс. 427 рублей.