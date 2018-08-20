Ярославль, 20 августа, 2018, 11:32 — ИА Регнум. Сотрудники УФСБ в рамках антитеррористической и антидеверсионной проверки проникли на территорию опасного производственного объекта — Тенинской водогрейной котельной, и заложили муляж взрывного устройства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Муляж бомбы

Эти факты остались незамеченными охраной котельной. Вот хронометраж произошедшего:

«Проникновение в 12 час. 50 мин. на территорию Тенинской водогрейной котельной с северной части двух сотрудников УФСБ России по Ярославской области. В 13 час. 10 мин. сотрудники покинули территорию через контрольно-пропускной пункт № 2. В 13 час. 50 мин. главному специалисту Управления по корпоративной культуре ОАО «ТГК-2» было объявлено о проникновении на территорию Тенинской водогрейной котельной двух сотрудников УФСБ России по Ярославской области, заложении муляжа СВУ и о необнаружении их сотрудниками охраны Общества», — сказано в официальных документах.

Все это случилось в конце 2017 года. Предприятие было привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 200 тыс рублей.

Однако ОАО ТГК-2 обратилось в Арбитражный суд, аргументировав свою позицию тем, что при проведении проверки были допущены процессуальные нарушения, вследствие чего состав правонарушения не доказан, а административный орган вышел за пределы имеющихся у него полномочий.

Сам факт проникновения сотрудников УФСБ на территорию котельной суд счел установленным, но принял во внимание, что нарушения в охране объекта были выявлены впервые, все они устранены, и снизил штраф до 100 тыс рублей. .