Калуга, 20 августа, 2018, 11:18 — ИА Регнум. Федеральный институт оценки качества образования (ФИОКО) в ходе анализа выполнения Всероссийских проверочных работ уличил 12 школ Калужской области в необъективности полученных результатов, сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации, опубликованной на сайте ведомства.

Ян Стен. Строгий учитель (фрагмент). 1668

В целом по России в ходе проверки отметили 3 тыс. школ, чьи результаты поставлены под сомнения. Среди них в списке присутствуют: школа №49 города Калуги; Карцовская основная общеобразовательная школа Дзержинского района; две школы Хвастовичского района — Еленская и Хвастовичская; три школы Кировского района — средние школы №5, №7 и Большесавкинская основная; Ахлебининская средняя школа Перемышльского района и основная общеобразовательная школа села Высокиничи Жуковского района Калужской области.

Федеральный институт оценки качества образования включил эти учебные заведения в своеобразный «черный список», так как результаты выполнения Всероссийских проверочных работ в них оказались заметно выше среднего результата по региону. При этом названные общеобразовательные учебные заведения не являются специализированными лицеями или гимназиями с углубленным изучением отдельных предметов, а полученные результаты не подтверждаются высокими баллами ЕГЭ у выпускников.

Также анализу были подвергнуты средние проценты выполнения каждого задания учащимися: если в школе простые задания делают хуже, чем в среднем по региону, а сложные лучше, то это может свидетельствовать, что школьникам помогали справиться с более сложными заданиями.

«К этим школам будет пристальное внимание, и мы надеемся, что таких школ станет меньше в следующем году», — заявил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов на Байкальском образовательном форуме «Качество образования: диалог с обществом».

Напомним, Всероссийские проверочные работы (ВПР) — это контрольные работы, которые проводятся в школах по завершении обучения в каждом классе для оценки уровня подготовки школьников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов. Их организация предусматривает единое расписание, использование единых текстов заданий и единых критериев оценивания.

В апреле-мае 2018 года ВПР проводились для учащихся 4-х, 5-х, 6-х и 11-х классов. ВПР являются самой массовой оценочной процедурой в системе образования: с момента их введения в 2015 году российские школьники написали более 33 млн проверочных работ. В 2018 году ВПР проводили более 40,5 тыс. школ из всех регионов России, участие в них приняли почти 5 млн школьников.