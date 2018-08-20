Ростов-на-Дону, 20 августа, 2018, 11:12 — ИА Регнум. Несмотря на прохладные ночи, жара не планирует покидать Ростовскую область. Региональное управление МЧС предупредило жителей Дона о чрезвычайной пожароопасности в ближайшие три дня — с 21 по 23 августа, сообщает ИА REGNUM.

Ylvers Пожар в лесу

Синоптики информируют о том, что на территории Донского региона, включая областной центр, сохранится чрезвычайная пожароопасность пятого класса. Менее жаркая погода ожидается в Миллеровском, Кашарском, Тарасовском, Верхнедонском, Шолоховском, Боковском и Советском районах, где прогнозируется высокая пожароопасность четвёртого класса.

Жителей Ростовской области спасатели призывают к бдительности и соблюдению всех необходимых правил пожарной безопасности.

ИА REGNUM напоминает, что в начале августа в Ростовской области был продлён запрет на посещение лесов. Таким образом экологи пытаются защитить зелёные насаждения от пожаров. Запрет продлевается в связи с неблагоприятным прогнозом синоптиков.