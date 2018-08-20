Ярославль, 20 августа, 2018, 11:09 — ИА Регнум. Ярославская государственная сельскохозяйственная академия (ЯГСХА) совместно с Институтом морских биологических исследований имени А.О. Ковалевского Российской академии наук (ИМБИ, Севастополь) планирует освоить новые направления исследований, они будут посвящены ихтиологии и аквакультуре, сообщает 20 августа пресс-служба вуза.

Сергей Малютин. Рыбацкий баркас. 1920-е

Соглашение о сотрудничестве по указанным направлениям накануне подписали ректор ЯГСХА Светлана Гусар и директор ИМБИ д.б.н., профессор Сергей Гулин.

Отмечается, что достигнутая договоренность позволит не только формализовать и укрепить ранее сложившиеся научные связи сотрудников академии и института в сферах ихтиологии и исследования аквакультуры, но и станет отправной точкой для совместных научно-исследовательских проектов в новых направлениях.

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