Киев, 20 августа, 2018, 11:07 — ИА Регнум. Депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Геннадий Ткачук обвинил начальника генштаба вооруженных сил Украины Виктора Муженко в политизации процесса подготовки бюджета Украины на 2019 год. Соответствующее заявление Ткачук сделал 20 августа в эфире телеканала «112 Украина», комментируя просьбу Муженко увеличить финансирование армии на 26 млрд грн (932 млн долл.).

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«Он об этом заявил публично, а не на кабмине или в письме премьер-министру. Это говорит о политизации этого процесса. Наши военные должны получать достойную зарплату. Я не понимаю, как топ-менеджеры и чиновники «Нафтогаза», «Укргазвыдобування», «Укрпошта», у которой почти 1 млрд (35 млн долл.) убытков, но они получают по 300, 700 тыс. и больше зарплаты. А парни, которые воюют на передовой, получают от 7 до 15 тыс. грн (до 537 долл.). Это какой-то маразм. Однозначно, нужно повышать уровень нашей безопасности и повышать зарплаты военным», — согласился Ткачук.

Он считает, что Киев должен увеличить финансирование армии, даже если придется урезать финансирование других статей.

«Относительно того, где брать деньги, — это же главная проблема. Действительно, 10 кварталов подряд растет украинская экономика. Сегодня это 3,6% (за первое полугодие 2018 года рост ВВП Украины составил 3,6%.). Но этого недостаточно для той заявленной цифры. Надеюсь, что в бюджете мы заложим намного большую сумму, чем было в этом году. Мы, правительство и парламент, показываем тенденцию, что мы заботимся о своей армии на фоне таких угроз, как Российская Федерация, где у нас 2400 км общей границы… К большому сожалению, у них обороноспособность намного выше, чем у нас. Нам нужно срочно выделять деньги на армию, даже если придется жертвовать другими статьями расходов», — добавил Ткачук.

Он предложил увеличить финансирование армии за счет отмены премий чиновникам госкорпораций.

«В следующем году мы должны пересмотреть топ-чиновникам зарплаты. Правительство уже сделало соответствующие шаги. Мы помним, как в «Нафтогазе» повыписывали себе премии на несколько миллионов долларов. Эти деньги должны идти на оборону. Это — государственные деньги», — подытожил Ткачук.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа начальник генштаба вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что в 2019 году финансирование украинской армии нужно увеличить до 112 млрд грн (4,015 млрд долл.).

«Мы посчитали, что это должна быть сумма примерно в 112 млрд грн. Это минимальная потребность для армии. А нам пока доводят показатели в 82 млрд грн (2,940 млрд долл.). Этого явно недостаточно, чтобы удерживать ВСУ в боеспособном состоянии. Я уже не говорю о наращивании боеготовности», — рассказал Муженко в интервью ВВС.

Он призвал повысить зарплаты в ВСУ, чтобы остановить текучку кадров. По его словам, на ситуацию на передовой в Донбассе это не влияет, так как там выплаты больше.

«Наши исследования показывают, что базовым денежным обеспечением для военнослужащего должны быть 15 тыс. грн. У нас сейчас 7 тыс. грн. Эта цифра должна вырасти минимум вдвое. Тогда это будет достойный уровень материальной компенсации за все те неудобства и то напряжение, которое они испытывают», — добавил Муженко.

Напомним, в госбюджете Украины на 2018 год на потребности минобороны заложено 86,58 млрд грн (3,104 млрд долл.) против 68,82 млрд грн (2,467 млрд долл) в 2017 году. Из них 59,84 млрд грн — на обеспечение деятельности ВСУ и подготовку армии, 16,36 млрд грн — на развитие, закупку, модернизацию и ремонт вооружения и военной техники.