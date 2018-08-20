Грузия, 20 августа, 2018, 10:58 — ИА Регнум. Непогода, точнее сильный дождь с градом, уничтожила почти весь урожай винограда и других овощей и фруктов в одном из самых плодородных регионов Грузии — Кахети. Прогнозы синоптиков неутешительны, и дожди с градом в Восточной Грузии продолжатся еще как минимум два дня.

Алексей Саврасов. После грозы. 1870-е

Население Кахети, как и в прошлые годы, ожидало от властей не только содействия в ликвидации последствий стихии, но и денежных компенсаций, а также отсрочки выплаты банковских кредитов, так как большая часть крестьян для обработки своих угодий обычно пользуется такими кредитами.

Правительство Мамуки Бахтадзе направило в пострадавший регион министра сельского хозяйства, который безапелляционно заявил, что денежные компенсации получат только те крестьяне, которые заранее застраховали свой урожай в страховых компаниях. А таких в селах Кахети — считанные единицы. Соответственно, правительство тратиться на возмещение населению ущерба не будет. Единственное, что было обещано виноградарям, — переговоры с винзаводами, чтобы те принимали у крестьян побитый градом виноград. Позднее министр сообщил, что винзаводы такой виноград примут.

Население предложенная властями мера не удовлетворила, и жители ряда сел вышли на акции протеста, в организации которых им помогли местные активисты от оппозиции. Участники акций обвиняли правительство в невнимании к их проблемам, а также утверждали, что власти никаких мер для предотвращения последствий стихии не приняли. Под этими мерами, в частности, они подразумевают противоградовые установки. По информации жителей Кахети, ни в одном селении эти установки не применили, что и привело к уничтожению почти всего урожая.