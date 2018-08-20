Тбилиси, 20 августа, 2018, 10:55 — ИА Регнум. Грузинская неправительственная организация под названием «Антиоккупационное движение», главной целью деятельности которой является «борьба с российской оккупацией», утверждает, что Россия самовольно изменила границу с Грузией в приграничном краю Тушети и продвинула ее на несколько километров вглубь грузинской территории.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Свое сообщение организация распространила через грузинскую телекомпанию «Рустави-2» и даже продемонстрировала карту этого уголка, где красной линией обозначена старая граница, проходившая по горному хребту, а зеленой — «измененная» граница, которая проходит уже по грузинским землям в селении Дикло.

Более того, представители НПО утверждают, что и грузинские погранпосты на старой границе заняли российские военные, которые грузинских пограничников туда не пускают.

Эта информация вызвала негодование грузинской прозападной общественности и оппозиции, которая моментально осыпала нынешнее правительство Грузии потоком обвинений в попустительстве незаконным деяниям России.

Под вечер 19 августа на сообщение НПО откликнулось МВД Грузии, которое опровергло информацию об изменении границы и продвижении ее вглубь грузинской территории. В министерстве подчеркивают, что эта информация не соответствует действительности и что грузинские пограничники находятся на своих прежних постах и беспрепятственно выполняют обязанности по охране государственной границы.